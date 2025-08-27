Aksaray’da Kadın İntihara Teşebbüs Etti

Olayın Gelişimi

Aksaray’da yaşanan bir olayda, tartıştıktan sonra eşinin evdeki kadını kilitleyip gittiği iddia edildi. Bu süreçte evde tek başına kalan kadın, intihara teşebbüs etti. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Döndü E. ile eşi Emre E. arasında çıkan tartışmanın ardından sinirlenen Emre E., eşini ve baldızını evde bırakıp gitmeye karar verdi.

Durumun Fark Edilmesi

Döndü E. evde bulduğu çeşitli hapları içerek intihara kalkıştı. Daha sonra kendini kötü hissetmesiyle ablası bu durumu fark etti ve 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle eve girmekte zorluk yaşadı. Ekipler kapıyı açmak için farklı yollar denedi, ancak bu süreçte ne polis ne de sağlıkçılar içeri giremedi.

Son Müdahale ve Tedavi Süreci

Polis, kadının eşiyle iletişime geçmek için telefonla aramalar yaptı, ancak olumlu bir yanıt alamadı. Bu durumda, savcılığın talimatı doğrultusunda ekipler kapıyı kırma kararını aldı. Itfaiye ekipleri kapının kırılması için müdahale etti, fakat kadının bağırarak kapının kırılmasını istemediği duyuldu. Sonrasında, çilingirci çağrılarak kapı açıldı. Kapı açıldıktan sonra, intihara teşebbüs eden kadına ilk müdahale yapıldı ve Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.