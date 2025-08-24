Aksaray’da Kadın KADES İhbarıyla Kurtuldu

Olayın Ayrıntıları

Aksaray’da bir kadına yapılan saldırı sonrası, kadın tek tuşla KADES ihbarı yaparak polisin hızlı müdahalesi ile kurtarıldı. Kadın, şikayetçi olduktan sonra saldırgan gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Olay, Aratol İstiklal Mahallesi’ndeki yurtlar bölgesinde gerçekleşti.

KADIN DESTEK UYGULAMASI İLE YARDIM

Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşının evine giderek ziyaret gerçekleştiren Sedef A. (26), burada Tayfun T. (28) tarafından saldırıya uğradı. Saldırı karşısında paniğe kapılan Sedef A., telefonunda bulunan Kadın Destek Uygulaması’na (KADES) tek bir tuşla basarak yardım çağrısında bulundu. Bu sayede Aksaray emniyeti hızlı bir şekilde harekete geçti.

POLİS EKİPLERİ DEVREDE

KADES uygulaması sayesinde genç kadının bulunduğu konum emniyete ulaştı ve İl Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi, bu bilgiyi anında ekiplere iletti. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, Sedef A. ve arkadaşını korumaya aldı. Tayfun T. gözaltına alınırken, polis daha önceki saldırıya karıştığı öne sürülen başka bir şahsı da aramaya başladı. Kadınların şikayeti üzerine, bu şüpheli de gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.