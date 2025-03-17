Aksaray’da Kamyona Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

KAZA SONUCUNDA 3 KİŞİ YARALANDI

Aksaray’da gerçekleşen bir trafik kazasında otomobil, kamyona arkadan çarparak ciddi bir kaza meydana getirdi. Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 50. kilometresinde yüzeye çıktı. Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan Konya yönüne giden M.R.B. (28) yönetimindeki 42 CRJ 58 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda önünde giden 42 ABY 037 plakalı kamyona arka taraftan çarptı.

SAVRULAN OTOMOBİL REFÜJE ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarparak durabildi. Ancak hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

İhbarın ardından olay yerinde polis ve sağlık ekipleri hızla göreve başladı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay alanında yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayla ilgili araştırmaların sürdüğü belirtildi.