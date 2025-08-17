Aksaray’da Kamyonet Takla Attı

KAMYONETİN KAZASI

Aksaray’da bir virajı alamayıp kontrolden çıkan bir kamyonet takla attı. Bu üzücü kaza, Gülağaç ilçesi yolunun Kireçlik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksaray istikametine doğru seyahat eden Ekrem A. (40) yönetimindeki 68 AFB 599 plakalı kamyonet, hızlı girdiği viraj sonrası direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç şarampole yuvarlanarak takla atarken, kamyonet tamamen hurdaya döndü.

DURUMUN İHBARI VE MÜDAHALE

Kaza anını gören diğer sürücüler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine acil servis, polis ve sağlık ekipleri olay yerinde hızlıca müdahale etmek üzere görevlendirildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan baba ve oğlu, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi edilmeye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.