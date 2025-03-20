Aksaray’da Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

KAR YAĞIŞI VE TİPİ TRAFİKTE SORUNLAR YARATTI

Aksaray’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle şehirde birçok kaza yaşandı. Şehir genelinde etkili olan hava koşulları, trafiği olumsuz bir şekilde etkiledi. Aksaray – Ankara, Konya ve Nevşehir karayollarında tırların yoldan çıktığı, araç ve kamyonetlerin ise şarampole devrildiği bildiriliyor.

MADDİ HASARLI KAZALAR GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan kazaların çoğu maddi hasar oluşturdu, önemli bir yaralanma ya da can kaybı olmaması ise sevindirici bir durum. Kazaların yaşandığı yollarda polis ve jandarma ekipleri, önleyici güvenlik tedbirlerini alarak bir başka kaza yaşanmaması için mücadele ediyor.

SÜRÜCÜLER OTELLERE YERLEŞTİRİLDİ

Şarampole devrilen sürücüler, polis ve jandarma ekipleri tarafından otellere yerleştiriliyor. Bu süreçte şehir genelinde birçok yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapalı yollarda geniş güvenlik önlemleri alındığı bildiriliyor.