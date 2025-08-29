Haberler

Aksaray’da Karavan-Tır Kazası Oldu

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında karavan ve tır çarpıştı. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anında 23 yaşındaki Faruk Yağmur tarafından yönetilen 63 AFS 048 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı Kavşağı’nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen HN ST 969 plakalı karavan ile çarpıştı.

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, tır sürücüsü ve karavanda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, hızla ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Manisa Fk, Iğdır Fk’yı Ağırlayacak

Manisa Futbol Kulübü, 1. Lig 4. hafta karşılaşmasında Iğdır FK'yı konuk edecek. Teknik Direktör Taner Taşkın, taraftarların destek vermesini istedi.
Antalya’da 1 Haftada 14 Bin 898 Ceza Kesildi

Antalya'da düzenlenen trafik denetimlerinde bir haftada 65 bin 134 araç ve sürücü kontrol edilerek, 14 bin 898 kişiye çeşitli ihlallerden ceza kesildi.

