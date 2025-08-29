Aksaray’da Karavan-Tır Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında karavan ve tır çarpıştı. Çarpışma sonucu 3 kişi yaralanırken, kaza anında 23 yaşındaki Faruk Yağmur tarafından yönetilen 63 AFS 048 plakalı tır, Aksaray-Konya kara yolu Sultanhanı Kavşağı’nda sürücüsü henüz tespit edilemeyen HN ST 969 plakalı karavan ile çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonrası durumun bildirilmesiyle hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre, tır sürücüsü ve karavanda bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, hızla ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve burada tedavi altına alındı. Kazanın sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.