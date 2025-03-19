Aksaray’da Karayoluna Düşen Koyunlar Sahipsiz Kaldı

KAZA RİSKİ OLUŞTURAN KOYUNLARIN DURUMU

Aksaray’da meydana gelen bir olayda, kamyonetten karayoluna düşen koyunlar, araç sürücüleri tarafından refüje alınırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarlara rağmen saatler geçmesine karşın hiçbir yetkilinin gelmediği görüldü. Koyunlar, çöp konteynerine bağlanarak adeta kaderlerine terk edildi. Bu durum, Aksaray E-90 Karayolu Makas Kavşağı’nda gece 00.30 sıralarında gerçekleşti. Bayburt ilinden başka bir ile sevk edilen S.F.B. isimli üreticiye ait “Mor Karaman” ırkı iki koyun, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı taşındıkları kamyonetten yola düştü.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

E-90 karayolunda seyreden sürücüler, düşen koyunları fark edip, kaza riski yaşamamak için hayvanları kenara aldı. Ardından, 112 Acil Çağrı Merkezini arayan vatandaşlar, hayvanların düştüğünü ve sahipsiz olduğunu bildirdi. Olay yerine yetkili ekiplerin gönderileceği bilgisi verildi ancak yaklaşık 3 saat geçmesine rağmen hiçbir yetkili kurum olay yerine ulaşmadı.

Koyunları refüje çıkaran vatandaşlar, yetkililerin gelmemesi üzerine çaresiz kalarak hayvanları çöp konteynerine ip ile bağlayıp olay yerinden ayrıldı. Koyunların akıbeti ise saatler süren bekleyişin ardından bilinmezliğe terk edildi. Koyunları kurtarıp, ekiplerin gelmesini bekleyen Musa Özkök (35) olayla ilgili, “Biz buradan geçiyorduk, koyunlar arabadan yola düşmüş. Biz de insanlık namına aldık kenara. Kaza olacaktı, tırlar birbirine çarpacaktı. Biz de burada ekipleri bekliyoruz, teslim edeceğiz” dedi.

KOYUNLARIN SAHİBİ TESPİT EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Hayvan Kayıt Sistemi “TÜRKVET” üzerinden koyunların kulaklarındaki küpe numaralarıyla kimlik bilgilerine ulaşan vatandaşlar, koyunların Bayburt ili Merkez ilçesi Taşçılar Mahallesi’nde hayvancılık yapan S.F.B. isimli kişiye ait olduğunu belirledi. Ancak, yaklaşık üç kez yapılan ihbarlara rağmen hiçbir yetkili kurum ya da kuruluşun gelmemesi üzerine vatandaşlar, yaşadıkları çaresizlikle koyunları çöp konteynerine bağlayarak olay yerinden ayrıldı. Koyunların durumu ise henüz bir çözüme ulaşmadı.