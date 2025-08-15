Aksaray’da Karpuz Ve Kavun İlgi Görüyor

ALTERNATİF TARIM ÜRÜNÜ OLARAK KAVUN VE KARPUZUN POPÜLERLİĞİ

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde yetiştirilen kavun ve karpuz, lezzet ve aromasıyla dikkat çekiyor. Yörede su sıkıntısının artmasıyla birlikte, daha az su isteyen ve iklim koşullarına uyum sağlayabilen tarım ürünleri ön plana çıkmaya başladı.

ÇİFTÇİLERİN ÜRÜN YETİŞTİRME SEÇENEKLERİ

Yeşiltömek köyünden çiftçi Mustafa Başgan, yeraltı sularının azalması ve kuraklık dolayısıyla birkaç yıldır ekimini gerçekleştirdiği kavun ve karpuzun lezzeti sebebiyle üretimini artırma kararı almış. Başgan, bu yıl 20 dekar alanda bu ürünleri yetiştirdiğini belirtirken, “Kavun ve karpuz yetiştiriciliği üzerinde uğraşıyoruz. Sabah saatlerinde arkadaşlarımla beraber kavun ve karpuz hasadına geldik. Su sorunlarımızdan dolayı yeni ürün arayışına başlamıştık. Kavun, karpuz, domates, kapya biber olmak üzere 4 ana çeşit üzerine dönüş yaptık. Şu anda su sorunu olan bölgelerde en iyisi kavun ve karpuz olduğunu düşünüyoruz ve kıraç bölgelere de tavsiye ediyoruz. Suyu az isteyip verimi güzel olan, maddi kazancı iyi olan bir ürün.” ifadelerini kullandı.

LEZZETTE İDDİALI YETİŞTİRME YÖNTEMLERİ

Başgan, eğer yetiştirilmek istenirse, kendi bölgelerinde en lezzetli karpuz ve kavunun yetiştiğini vurguladı. “Karpuzumuz kıraç bir bölgede hormon kullanılmadığı için bol suludur. Bal kavunlarımızı ise sabah saat 05.30’dan itibaren toplamaya başladık. Aksaray bölgesinde en tatlı ve en lezzetli kavunun bizim bu bölgemizde olduğunu söylüyorlar.” diye ekledi.