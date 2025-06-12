Aksaray’da Kavga: 2 Yaralı Var

KAVGANIN NEDENİ TARTIŞMA

Aksaray’ın Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki Toptancılar Sitesi içerisinde bir dükkanın önünde tartışma yaşandı. Üç arkadaş arasında başlayan tartışma, kısa bir süre içinde kavgaya dönüşerek olayın büyümesine sebep oldu.

KESER VE SOPALARLA SALDIRI

S.B., A.C.K. ve K.K. isimli üç arkadaş, ellerine geçirdikleri keser ve sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı. Olayı gören diğer esnaf, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Polis, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekiplerinin katılımıyla, kavgaya müdahale ederek üç arkadaşı ayırdı.

YARALANANLAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Kavga sırasında K.K. ile S.B. kafalarından aldıkları darbelerle yaralandı. Olayda kullanılan keser ve sopalara ekipler tarafından el konuldu.

Polisin müdahalesiyle daha büyük bir olayın önüne geçildi. Üç arkadaş birbirlerinden şikayetçi olmazken, taraflar tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.