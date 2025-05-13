Aksaray’da Kavga, 6 Yaralı, 13 Gözaltı

Aksaray’da futbol karşılaşmasında çıkan tartışmalar sonucunda kanlı bir kavga yaşandı. İki farklı taraftar grubunun dahil olduğu olayda, 6 kişi sopa ve küreklerle yaralandı. Olayla alakalı olarak 13 kişi gözaltına alındı. Kavga, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin bahçesinde gerçekleşti.

TARAFTAR GRUPLARI ARASINDAKİ TARTIŞMA

Geçtiğimiz haftalarda Aksarayspor’un oynadığı maçta, iki taraftar grubu arasında başlayan tartışma, polis ekiplerinin müdahalesiyle durdurulmuştu. Ancak, günler geçtikten sonra gruplar arasındaki sözlü tartışmalar telefonlar ve sosyal medya üzerinden devam etti. Taraflar birbirlerine hakaretler yağdırırken, bir grup, diğer taraftarların bulunduğu iş yerini basarak kavgayı alevlendirdi.

Kavga sırasında, her iki grup da sopa ve küreklerle birbirine saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, kavgayı ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı ve takviye ekip talep etti. Gelen takviye ekipler, kavgayı kontrol altına almakta güçlük çekti. Bu arada bir polis memuru, kafasına isabet eden taşla hafif şekilde yaralandı. Kavga, polis ekiplerinin biber gazıyla müdahalesiyle sonlandırıldı.

YARALILAR VE GÖZALTILAR

Kavga esnasında yaralanan 6 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil Servisine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 13 kişi gözaltına alındı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.