Aksaray’da Kavga, Baba Oğul Saldırdı

İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA

Aksaray’da meydana gelen olayda iki grup arasında tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğlu olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. Bu saldırı anı kameralar tarafından kaydedildi. Olay, Muhsin Çelebi Mahallesi 600 sokakta meydana geldi. Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46) daha önceden husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ve oğlu Mustafa Samet Ç. (22) ile laf atma yüzünden tartışmaya başladı.

MAHALLE SAKİNLERİ DURUMU BİLDİRDİ

Tartışmanın şiddeti artarak kavga halini aldı ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahale etti. Tuncer Ç. ile oğlu, polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ve oğlu Mustafa A. polis memurlarına saldırmaya başladı. Mustafa A. elindeki sandalye ile bir polis memurunu yaraladı, Ali A. ise bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, ardından da polis memurlarına saldırdı.

BABA VE OĞULUN SALDIRISI

Polis ve bekçilerin biber gazı ile müdahale ettiği sırada, elindeki bıçağı bir türlü bırakmayan Ali A., polislere bıçağı fırlattı. Mustafa A. burada polislere “Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum” şeklinde tehditler savurdu. Bıçakla yere düşmesine rağmen Ali A. direncini sürdürerek polis memurlarına bıçak sallamaya devam etti.

Polisler ve bekçiler biber gazı kullanarak baba ve oğulun etkisiz hale getirilmesine çalıştı, fakat yere düşen baba ve oğul bıçak ve tekmelerle saldırmayı sürdürdü. Biber gazı sıkılan Ali A.’nın yanına gelen Mustafa A., polis memurlarına tekme atarak saldırı gerçekleştirdi.

Biber gazı ile etkisiz hale getirilen baba ve oğul kelepçelenerek gözaltına alındı. Yaralanan polis memurlarına ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Etkisiz hale getirilen baba ve oğlu, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralanan polis memurları ekip otoları ile hastaneye götürülürken, bir polis memurunun kolu alçıya alındı. Olayla bağlantılı olarak, toplamda 7 kişi gözaltına alındı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.