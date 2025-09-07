Aksaray’da Kavga, Baba Ve Oğul Saldırdı

Aksaray’da iki grup arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşerek çok sayıda kişinin yaralanmasına neden oldu. Baba ve oğlu, olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırarak durumu daha da kötüleştirdi. Olayın detayları, 600 sokakta yaşayan kişilerin arasında gelişen bir anlaşmazlıkla başladı.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Geçmişte husumetli olan Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46), Tuncer Ç. (48) ve oğlu Mustafa Samet Ç. (22) ile aralarındaki laf atma meselesi yüzünden tartışmaya girdi. Tartışma bir süre sonra fiziksel kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin, kavgayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgayı ayırmaya çalıştığında Tuncer Ç. ve oğlu durduruldu. Ancak olayın kontrol altına alınması esnasında Ali A. ve oğlu Mustafa A., polis memurlarına saldırmaya başladı. Mustafa A., elindeki sandalye ile bir polis memurunu yaralarken, Ali A. elindeki bıçakla çevredeki vatandaşlara ve polis memurlarına saldırdı. O anlar, kamuoyuna yansıdı.

Polis ve bekçiler, durumu kontrol altına almak için biber gazı kullandı. Baba Ali A., elindeki bıçağı bırakmamakta direnip polis memurlarına bıçak sallamayı sürdürdü. Bu sırada, Mustafa A. da tehditler savurarak saldırılara destek verdi. Olay sonunda baba ve oğul etkiliz hale getirildi ve gözaltına alındı.

Yaralanan polis memurlarına ilk yardım yapılırken, etkisiz hale getirilen saldırganlar ambulans ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı polis memurları ise hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili toplamda 7 kişi gözaltına alındı ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.