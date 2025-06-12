“Aksaray’da Kavga, Keser ve Sopalar!”

Aksaray’da Kavga Olayı

Aksaray’ın Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi içinde gerçekleşen bir olayda, site içerisinde bir dükkanda 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Bu tartışma, hızla kavgaya dönüştü.

Keser ve Sopalarla Saldırı

S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş, ellerine geçirdikleri keser ve sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı. Kavganın gürültüsünü duyan diğer esnaflar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Polis ve Sağlık Ekipleri Olay Yerinde

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 arkadaşın arasını ayırdı.

İki Kişi Yaralandı

Kavga sırasında K.K. ile S.B., kafalarından aldıkları darbelerle yaralandı. Olay yeri ekipleri, kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu.

Taraflar Şikayetçi Olmadı

Polisin kısa sürede müdahale etmesiyle kavga daha da büyümeden önlendi. Üç arkadaş, birbirlerinden şikayetçi olmazken, taraflar tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.