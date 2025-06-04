Aksaray’da Kavga Sonucu Ölüm

ŞİŞE İLE BOĞAZINA SAPLANARAK ÖLDÜ

Aksaray’da Veysel Tekin (42), arkadaşı Yaşar Yadır (65) ile içki içerken bir tartışma sonrasında boğazına şişe saplanarak hayatını kaybetti. Olay, saat 16.30 sıralarında Gülağaç ilçesi Saratlı Beldesi’nde bir parkta gerçekleşti. Tekin ve Yadır, içki tüketmeleri sırasında belirsiz bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma hızla kavgaya dönüştü. Yadır, kırdığı bir şişeyi Tekin’in boğazına saplayarak onu yaraladı.

KURBAN HASTANEYE KALDIRILDI

Boğazından yaralanan Tekin, kanlar içinde yere yığıldı. Bu durumun ardından olayı görenler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. 3 çocuk babası olan Veysel Tekin, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı fakat doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Tekin’in eşi Filiz Tekin, hastane önünde büyük bir üzüntü yaşadı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşar Yadır, olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yadır’ın daha önce Almanya’da da bir kişiyi boğazından bıçakla yaraladığı için 5 yıl hapis yattığı, 2 yıl önce tahliye olduktan sonra ise memleketine döndüğü bilgileri edinildi. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.