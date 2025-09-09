Aksaray’da Kaybolan Çocuk Bulundu

OTİZM TANISI OLAN ÇOCUK KAYBOLDU

Aksaray’da 15 yaşındaki otizmli D.K., akşam saatlerinde evden çıkarak kayboldu. Ekeciktol köyünde meydana gelen bu olay üzerine ailesi, çocuklarını bulabilmek için jandarmaya başvurdu. D.K.’nın evden ayrılmasının ardından ailesi büyük bir endişe yaşamaya başladı.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine jandarma ekipleri, kaybolan çocuğun bulunması için bölgeye intikal ederek arama ve tarama çalışmaları başlattı. Görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda ekipler, arama faaliyetlerini Tepesi Delik Kucak mevkiinde yoğunlaştırdı. Burada yapılan aramalar sonucunda kaybolan çocuk, köye 2 kilometre mesafede bir ağıl içerisinde bulundu.

SAĞLIK KONTROLÜ VE AİLEYE TESLİM

Ekiplerin başarılı çalışması sonucu bulunan D.K., sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi. Olayla ilgili jandarma birimleri gerekli işlemleri başlattı.