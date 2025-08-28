Aksaray’da Kayınpeder, Damadını Vurmuştu

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Aksaray’da bildirilene göre, kayınpederi Yılmaz A. (59), kızıyla boşanma aşamasında olan damadı Uğur Deniz’i (38) kurşun yağmuruna tuttu. Olay anında Uğur Deniz, hayatını kaybetti ve kayınpeder polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bu trajik olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2411. Sokak’ta gerçekleşti.

ŞİKAYETLERİN ARDINDAN GELEN TARTIŞMA

Yılmaz A., kızıyla boşanma sürecinde olan damadı Uğur Deniz’in iddialara göre sürekli olarak kızıyla iletişim kurarak rahatsızlık vermesi üzerine defalarca şikayette bulundu. Ancak alınan önlemlere rağmen Deniz, kayınpederinin yaşadığı eve gelip rahatsızlık vermeyi sürdürdü. Bugün akşam saatlerinde, kayınpederinin evinin önünde eşiyle tartışmaya başladı. Yılmaz A.’nın uyarılarına rağmen olaylar daha da kötüleşti ve tartışma kavgaya dönüşerek Yılmaz A., ruhsatlı tabancasını çıkarttı. Ardından damadına bir şarjör kurşun sıktı.

MAHALLEDE YAŞANAN PANİK

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine acil sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur Deniz’e müdahale etti, ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Asayiş ekipleri, Yılmaz A.’yı evinde yakalayarak gözaltına aldı.

OLAYIN SONUÇLARI VE GELİŞMELER

Polis ve cumhuriyet savcısı, olay yerinde gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Uğur Deniz’in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tahkikat başlattı. Çiftin yaklaşık 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu ve Deniz’in hem eşini hem de ailesini rahatsız ettiği, bu konuda daha önce defalarca şikayette bulunulduğu bildirildi.