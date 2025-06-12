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Aksaray’da Kaza, 1 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Aksaray’da ışıklarda bir otomobilin hafif ticari araca çarptığı kazada 1 kişi yaralanıyor. Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolunun 4. kilometresinde gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Aksaray yönüne seyreden R.T. (36) yönetimindeki 45 AKM 661 plakalı hafif ticari araç, ışıklarda kalkış yaptığı esnada aynı yönde ilerleyen S.K. (35) idaresindeki 68 HL 462 plakalı otomobile arkadan çarpıyor.

YARALI VE MÜDAHALE

Kazanın ardından hafif ticari araçta bulunan H.T. (74) yaralanıyor. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildiriyor. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderiliyor. Trafik ekipleri yolda güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıyor. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılıyor.

TAKHİKAT BAŞLATILDI

Kazayla ilgili olarak yetkililerce tahkikat başlatıldığı bildiriliyor.

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