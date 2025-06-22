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Aksaray’da kaza: 1 ölü, 10 yaralı

KAZA ANINDA YAŞANAN TRAJEDİ

Aksaray’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlanan 4 öğrencinin bulunduğu iki aracın çarpıştığı kazada, 1 kişi yaşamını yitiriyor, 3’ü ağır toplamda 10 kişi yaralanıyor. Kaza, sabah 09.00 sularında Hacılar Harmanı Mahallesi’nde, üniversite kavşağında meydana geliyor. Bahadır Küçükercan (48) yönetimindeki 68 BC 010 plakalı otomobil, kavşakta Menderes Sarıkaya’nın (19) kullandığı 68 AAL 732 plakalı hafif ticari araçla çarpışıyor.

KAYBEDİLEN CAN VE YARALILAR

Kaza sonucunda Bahadır Küçükercan’ın eşi Narin Küçükercan (50), kaza yerinde hayatını kaybediyor. Bununla birlikte, Bahadır Küçükercan ile oğlu Utku Küçükercan (19) ve Ahmet Buğra Küçükercan (8), komşuları Aziz Candan (41), AYT sınavına girecek kızı Esra Candan (19) ve diğer sürücü Menderes Sarıkaya yanı sıra, AYT’ye girecek ikiz kardeşler Eylem ve Eylül Sarıkaya (18), Şehriban Demir (51) ve Gülşen Koçak (28) yaralanıyor. İkiz kardeşlerin durumu ağır olarak bildiriliyor.

Olayın ardından yapılan ihbar sonucunda, polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine sevk ediliyor. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşınıyor. Tedavi altına alınan yaralılardan Esra Candan, Utku Küçükercan ve kardeşi Ahmet Buğra Küçükercan’ın hayati tehlikelerinin var olduğu ifade ediliyor. Her iki araçta da YKS’ye girecek öğrencilerin bulunduğu ve ailelerin çocuklarını okula götürdükleri belirtiliyor. Kaza ile ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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