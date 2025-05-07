Aksaray’da Kaza, 1 Ölü, 3 Yaralı

KAZA SONUCU BİR ÖLÜ, ÜÇ YARALI

Aksaray’da meydana gelen bir trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Sarıkaraman köyünde gerçekleşti.

ARAÇLAR ARASINDA ÇARPISMA OLDU

Köy yolundan ilçe yönüne doğru seyreden Türkan Yıldız (45) yönetimindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ve 68 FA 615 plakalı araçtaki Y.E. (42) ile A.E. (16) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yapılan ihbar ile birlikte jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine taşındı. Burada tedavi altına alınan dört yaralıdan durumu ağır olan sürücü Türkan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.