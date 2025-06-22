Aksaray’da Kaza, 1 Ölü, 8 Yaralı

KAZADA HAFİF TİCARİ ARAÇ VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre, kazada bir kişi hayatını kaybederken, sekiz kişi de yaralandı. Olayın ardından yaralıların sağlık durumları ciddiyetini koruyor.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Kaza sırasında yaralılar refüje savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zamanla yarışarak yaralıların tedavisi için hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. Yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere taşınıyor.