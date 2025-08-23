Aksaray’da Kaza, 1 Yaralı Oluştu

KAZA DETAYLARI

Aksaray’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan bir otomobilde 1 kişi yaralandı. Kaza, Paşacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Makas Kavşağı istikametinde ilerleyen Ali P. (37) yönetimindeki 15 EU 804 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle refüje çıktı. Kazada sürücü zarar görmeden kurtulurken, araçta bulunan Nail Can K. (21) yaralandı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunarak olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi refüj üzerinde gerçekleştirdi. Oluşan kazanın ardından yaralı kişi, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.