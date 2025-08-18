Aksaray’da kaza sonucu ölü sayısı 3

KAZANIN DETAYLARI

Aksaray’da meydana gelen bir trafik kazasında, yabancı plakalı bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yaklaşık 60 metre sürüklendi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Kaza, Aksaray-Ankara Kara yolu Ortaköy yol kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aksaray’dan Ankara yönüne giden otomobil, sürücü Şakir K.’nin (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Hızlı bir şekilde seyreden araç, takla atarak büyük bir hasar aldı.

YARALILAR VE HASTANEDEN AÇIKLAMALAR

Kaza sonucunda, sürücü Şakir K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Döne Karağandere (49), M.K. (8) ve Sema Karağandere (14) ağır yaralandı. Sultan Karağandere (109) kazada olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı 4 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, durumları ağır olan Döne Karağandere yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 14 yaşındaki Sema Karağandere de Ankara’daki hastaneye sevk edildikten sonra yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Bu üzücü kaza sonucunda ölü sayısı 3’e ulaştı. Olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntüye yol açtı ve kazanın sebep olduğu yaralanmalar ve can kaybı, dikkatleri trafik güvenliğine yönlendirdi. Kazanın nedenleri araştırılıyor.