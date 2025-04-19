Aksaray’da Kaza, Sürücü Kaçtı

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Aksaray’da motosikletine çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü Zehra G. (19), yaralı durumda yere düşen kardeşini bırakıp olay yerinden kaçtı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Kavşağı’nda gerçekleşti. Kurye Efe K. yönetimindeki 68 AFE 318 plakalı motosiklet ile Zehra G. yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklet çarpıştı.

KAZA SONRASINDAKİ TEPKİLER

Efe K., Zehra G., başında kask olmayan Zehra G. ve arkasında oturan erkek kardeşi Y.G. (13) kaza sonucunda yola savrulup yaralandı. Durumu gören çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ancak Zehra G., yerde yaralı bir şekilde yatan kardeşini arkasında bırakarak elektrikli bisikletine binip kaçtı.

ANNEDEN POLİSE AÇIKLAMA

Olay yerine gelen anne Sevil G., polislere “Ceza yazmayın, kızım araç kullanmıyor, elektrikli bisiklet kullanıyor. Ceza yazmayın, eşim beni öldürür. Elektrikli bisikleti alalı daha birkaç gün oldu” dedi. Bunun üzerine bir polis memuru, kaza sonrası olay yerinden kaçmanın mümkün olmadığını ve gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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