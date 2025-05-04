Aksaray’da Kaza, Sürücü Sağ Kurtuldu

OTOMOBİL TAKLA ATTI, SÜRÜCÜ BURNU BİLE KANAMADI

Aksaray’da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yan devrildi. Kaza, Aksaray Nevşehir Karayolu Ağzıkarahan köyü çıkışında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, köy yolundan Nevşehir karayoluna çıkmaya çalışan A.Ö. (48) yönetimindeki 34 GY 0667 plakalı Fiat Linea marka otomobil, kontrolü kaybederek takla attı ve yan devrildi. Araç karayoluna çıkmaya yaklaşırken durması, büyük bir faciayı önledi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

KAZAYI GÖRENLER HIZLA YARDIM İSTEDİ

Kaza anını gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak kazanın olduğu bölgeyi güvence altına aldı. Hurdaya dönen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.