Aksaray’da Kazada 8 Kişi Yaralandı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Aksaray’da iki aracın kavşakta çarpıştığı bir kaza sonucunda 8 kişi yaralandı. Kaza, saat 18.40 civarında Aksaray-Nevşehir kara yolu üzerindeki Camiliören köyü kavşağında gerçekleşti. Can Demir’in kullandığı 68 AAS 275 plakalı otomobil, Enver Can İçli’nin idaresindeki 07 BRF 363 plakalı araçla çarpıştı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada yaralananların arasında Can Demir, nişanlısı Esmanur Karakaya ve baldızları Semanur, Zeynep, Yağmur ve Özlem Karakaya ile diğer sürücü Enver Can İçli ve yanında bulunan Alman vatandaşı Sutter Markus yer aldı. Olay yerine gelen sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan bazı yaralıları kurtardı. Tüm yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü ve tedavi altına alındı. Enver Can İçli’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KAZA SEBEBİ VE İNCELEME

Kaza sırasında Can Demir’le beraber nişanlısı ve baldızlarıyla Nevşehir’e gezmeye gittiği öğrenildi. Olayla ilgili detaylı incelemenin sürdüğü belirtildi.