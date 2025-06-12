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Aksaray’da Keser Sopalı Kavga Yaşandı

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KAVGA YAŞANDI

Aksaray’ın Hacılar Harmanı Mahallesi’ndeki Toptancılar Sitesi’nde bir kavga meydana geldi. Olay, sitedeki bir dükkanda S.B., A.C.K. ve K.K. isimli üç arkadaş arasında başlayan bir tartışmayla başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

S.B., A.C.K. ve K.K. isimli arkadaşlar, kavgada ellerine geçen keser ve sopalarla birbirlerine saldırdılar. Olayı gören diğer esnaflar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, hemen kavgaya müdahale ederek üç arkadaşın arasını ayırdı.

YARALANMALAR OLDU

Kavga sonucunda K.K. ve S.B. kafalarından aldıkları darbelerle yaralandı. Ekipler, kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu.

ŞİKAYET YOK

Olay yerine gelen polis ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kavganın daha da büyümesi engellendi. Üç arkadaş, birbirlerinden şikayetçi olmamakla birlikte tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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