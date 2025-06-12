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Aksaray’da Keser Ve Sopalı Kavga

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KAVGA OLAYI HACILAR HARMANI MAHALLESİ’NDE YAŞANDI

Aksaray’ın Hacılar Harmanı Mahallesi’nde bulunan Toptancılar Sitesi içerisinde bir kavga meydana geldi. Bir dükkanda 3 arkadaş arasında başlayan tartışma, kısa bir süre içinde kargaşaya dönüştü.

KESER VE SOPALARLA SALDIRI

S.B., A.C.K. ve K.K. isimli arkadaşlar, ellerine aldıkları keser ve sopalarla birbirlerine saldırmaya başladı. Kavganın farkına varan diğer esnaflar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya müdahale ederek 3 tarafı ayırmayı başardı.

İKİ KİŞİ YARALANDI VE MÜDAHALE GERÇEKLEŞTİ

Kavga sırasında K.K. ile S.B. kafa bölgelerinden yaralandı. Olay yerinde bulunan ekipler, kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu ve durum kontrol altına alındı.

ŞİKAYET YOK, TUTANAK İŞLEMLERİ YAPILDI

Polisin hızlı müdahalesiyle kavga büyümeden engellendi. Her üç arkadaş da birbirlerinden şikayetçi olmadı ve tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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