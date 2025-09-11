Aksaray’da Kişi Tartıştığı Komşusunu Vurdu

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da, bir kişi arasında çıkan tartışmanın ardından komşusunu, kendi annesini ve kardeşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Hassas Mahallesi’nde aynı sokakta yaşayan 19 yaşındaki Ömer T. ile 24 yaşındaki Kuddisi A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma ortaya çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer T, silahla Kuddisi A’ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

BAŞKA KURBANLAR

Ömer, daha sonra evine dönerek annesi 40 yaşındaki Medine’yi ve kardeşi Umut’u da başlarından vurarak aynı silahla kendisine ateş etti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Ömer, anne Medine ve kardeşi Umut’un sağlık durumlarının ağır olduğu aktarıldı.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Polis, kolundan yaralanan Kuddisi A.’yı tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına aldı. Görgü tanığı komşu Ahmet Acar, “Balkonda oturduğum sırada silah sesleri duydum” diyerek durumu aktardı. Acar, Ömer’in oldukça iyi bir insan olduğunu ve böyle bir olayı gerçekleştirdiğine inanmadığını belirtti. Ayrıca, hemen polise ve sağlık görevlilerine haber verdiklerini ifade etti.