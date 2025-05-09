Aksaray’da Kız Kaçırma Olayı Yaşandı

OLAYIN ARKA PLANI

Aksaray’de kız kaçırma iddiaları nedeniyle bir evde baskın yapmaya çalışan şahıslar, polis ekipleriyle gergin bir karşılaşma yaşadı. Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda, ikna olamayan ve sakinleşmeyen şahıslar, polise direnerek eve girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, biber gazı kullanarak müdahalede bulundu.

POLİSE DİRENMEK VE ŞİKAYETTE BULUNMAK

Olay, Aksaray’ın merkezine bağlı Yenikent beldesinden, bir kızın kaçırıldığını iddia eden vatandaşların Fatih Mahallesi’ndeki bir eve gitmesiyle başladı. Burada baskın yapmak isteyen şahıslar, kısa süre içinde polisle karşı karşıya geldi. Şahısların polise karşı direnişi sürecinde, ekiplere takviye kuvvetler gönderildi.

BASKI VE MÜDAHALE SÜRECİ

Polis ekipleri, uzun bir süre boyunca şahısları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak görüşmelere olumsuz yanıt veren ve eve girmekte ısrar eden şahıslar, zor kullanılarak uzaklaştırılmaya çalışıldı. Direnişe devam eden şahıslara, son çare olarak biber gazıyla müdahale edildi. Olayın ilerleyen anlarında, şahıslardan biri durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Şikayet telefonunda, olayın detaylarını anlatarak, polis ekiplerine karşı suçlamalarda bulundu.

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis memurlarının, özellikle de biber gazı kullanmasının ardından olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı. Sakinleşmeyen şahıslar, evin dışına uzaklaştırılırken, polis ekipleri binada saatlerce nöbet tuttu. Bu süreçte, olayın içinde yer alan şahısların durumu hakkında herhangi bir gelişme yaşanmadı.