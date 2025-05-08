Aksaray’da Kız Kaçırma Olayı Yaşandı

POLİSLE ŞAHSILAR ARASINDA GERİLİM

Olay, Aksaray’ın Fatih Mahallesi’nde, kız kaçırma iddiaları nedeniyle bir eve baskın yapmak isteyen şahısların polisle karşı karşıya gelmesiyle başladı. İkna edilemeyen ve sakinleşmeyen şahıslar, polis ekiplerine direnirken eve girmeye çalıştı. Bunun üzerine, polis biber gazı ile müdahale etti.

KIZ KAÇIRILDIĞI İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, Aksaray’ın merkezine bağlı Yenikent beldesinden bir kızın kaçırıldığına dair ihbarlar geldi. Kızın Fatih Mahallesi’nde bir evde tutulduğunu düşünen vatandaşlar, şikayet edip olay yerine gitti. Burada, polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte baskın yapmak isteyen şahıslar, polisle karşı karşıya kaldı.

Şahıslar, polise direndi ve binaya girmeye çalıştı. Durumun ciddiyet kazanmasıyla olay yerine takviye ekipler çağrıldı. Çok sayıda polis ekibi hızlıca olay yerine sevk edildi. Uzun süre şahısları sakinleştirmeye çalışan polis, sakinleşmeyen ve ikamete girmeye kararlı olan şahıslarla mücadele etti.

YAŞANAN ARBEDE VE ŞİKAYETLER

Polis memurlarının müdahale ettiği şahıslardan biri, polisi arayarak durumu bildirdi. “Jandarmanız geldi biber gazı sıkıyor, arbede yaşıyoruz. Fatih Mahallesi’nde hepimizi dövüyorlar. Kadınlara el kaldırıyorlar, kadınları dövüyorlar. Polisiniz arbede yapıyor, mağdur tarafı dövüyor coplarla. Arkadaşlarınız bizi dövüyorlar” diyerek yardım istedi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemlerini artırarak olay yerinde şahısları binadan uzaklaştırırken, saatlerce boyunca binada nöbet tuttu. Bu olay, Aksaray’daki yerel güvenlik durumu açısından dikkat çekici bir gelişme oldu.