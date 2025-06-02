Aksaray’da Magandaların Evinde Silahlar Bulundu

ÖZEL GÜNLERDE HAVAYA ATEŞ AÇAN MAGANDALARA OPERASYON

Aksaray’da, özel günlerde havaya ateş açan magandalara yönelik düzenlenen operasyonda, 8 farklı adreste gerçekleştirilen baskınlarda önemli miktarda silah ve mermi ele geçirildi. Şehirdeki silah kaçakçılığını önlemek ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla Aksaray İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan operasyonlar kapsamında, jandarma ekipleri özellikle düğünlerde havaya ateş açan kişilerin peşine düştü.

TEKNİK TAKİP VE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, öncelikle düğünlerdeki olayları izlemeye aldı. Ayrıca, sosyal medya üzerindeki paylaşımlar üzerinden de teknik takip yaparak havaya ateş açan 7 şahsı tespit etti. Sabah saatlerinde, Aksaray’ın Eskil ilçesinde bulunan bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 7 şahıs gözaltına alınarak, evlerinde detaylı arama yapıldı.

CEPHANELİK ÇIKTI

Gerçekleştirilen aramalar neticesinde, şahısların evlerinde büyük bir cephanelik bulundu. Ele geçirilen malzemeler arasında 18 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca, 2 bin 512 adet av tüfeği fişeği, 2 adet av tüfeği fişeği üretim makinesi, 2 barut kovası, 11 bıçak, 1 kurşun eritme makinesi, 26 bin saçma, 630 boş av tüfeği fişeği, 13 av tüfeği parçası, 1 özel üretim kalem bıçağı, 1 barut doldurma aparatı ve 21 tarihi sikke yer aldı. Bu malzemelere, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulurken, gözaltına alınan 7 şahıs hakkında adli işlemler başladı.