Aksaray’da Modifiye Araç Trafikten Men Edildi

MODİFİYE ARAÇLA İLGİLİ CEZALAR

Aksaray’da Fatih Mutlu (50), bilim kurgu filmlerindeki araçlar gibi modifiye ettiği otomobili nedeniyle trafikten men edildi. Yapılan denetimler sonucunda, “modifiye araç” kullanmaktan dolayı 8 bin 306 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, Mutlu’nun 100 ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle psikoteknik değerlendirmeden geçmesi talep edildi.

ARAÇ MODİFİKASYONU VE PERFORMANS BİLGİLERİ

Fatih Mutlu, 10 yıldır kullandığı 1991 model aracını, motor ve şasi bölümünü genişleterek son 6 ayda modifiye etti. Bu değişikliklerle birlikte otomobili, bilim kurgu filmlerindeki araçlara benzetmeyi başardı. Mutlu, aracının 500 litre yakıt deposuna sahip olduğunu ve bu sayede 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebildiğini belirtti. Ayrıca, aracının 4 bin motor gücüne sahip olduğunu ve saatte 350-400 kilometre hızlanabildiğini ifade etti. Osman Gazi Köprüsü’nde 400 kilometre hız denemeyi planladığını söyledi.

MODİFİYEDEN KAYNAKLI SORUNLAR YOK

Mutlu, projeyi gerçekleştirmek için 6 ay boyunca gece gündüz çalıştığını ve aracı kendisinin tasarlayıp geliştirdiğini dile getirdi. “Trafiğe çıkıyorum. Herhangi bir sıkıntısı yok. Test amaçlı belirlediğim güzergahlarda kullanıyorum” diyerek aracının güvenliği hakkında bilgi verdi. Modifiye edilen aracın şasisinin de güçlendirilmiş olduğunu kaydetti.

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

