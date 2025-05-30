Aksaray’da Motosiklet, Kamyonete Tutunarak Düşünce Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da, trafik ışıklarında bekleyen bir kamyonete tutunarak yoluna devam etmek isteyen motosiklet sürücüsü, kamyonetin hareket etmesiyle dengesini kaybedip kamyonetin altında kaldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay, Paşacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinde 68 DL 156 plakalı motosikletiyle seyahat eden C.A. (40), ışıklara geldiğinde motosikletinin arıza yapıp durması üzerine, kırmızı ışıkta bekleyen İ.A. (52) yönetimindeki 42 AHL 27 plakalı kamyonete tutunarak ilerlemeye çalıştı.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN UYARISI

Kamyonet sürücüsü, motosiklet sürücüsünü uyarmasına rağmen tutunmayı bırakamayan sürücü, aniden dengesini kaybedip yere düştü. Düşmesiyle ayakları kamyonetin arka tekerinin altında kalan sürücü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMYONET SÜRÜCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

Olayı anlatan kamyonet sürücüsü İ.A., “Motoru çalışmıyormuş, benim kamyonetin arkasından tutunmak istedi, ben de tutmasını istemedim. Işıkta durunca tuttu. Işık yandı, ben de hareket edince adam tekerin altında kaldı” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.