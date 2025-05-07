Aksaray’da Motosiklet Kaza Yaptı

AKSARYA’DA MOTOLEKET KAZASI

Aksaray’da meydana gelen bir kaza, sürücüsünün viraja aşırı hızlı girmesiyle ilerleyen bir motosikletin kontrolden çıkması sonucu gerçekleşti. Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Bulvarı’ndan eski sanayi yönüne ilerleyen O.A. (25) yönetimindeki 68 AFC 873 plakalı motosiklet, viraja hızlı girdiği için kaldırıma çarptı.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü O.A. ve arkasında yolcu olarak bulunan S.C.T. (23) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralı kişilere olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahelenin ardından yaralılar ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak polis araştırma başlattı.