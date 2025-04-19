Aksaray’da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİ

Aksaray’da gerçekleşen bir trafik kazasında 1 çocuk ile 2 kişi yaralandı. Kaza, Kurtuluş Kavşağı’nda yaşandı. Alınan bilgilere göre, Zehra G. yönetimindeki motosiklet, Efe K. (20) tarafından kullanılan bir diğer motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, her iki motosiklet yola savruldu. Efe K. ile yolcu konumundaki 10 yaşındaki Y.G. yaralanarak olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesini bekledi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. Olay yerine hızla gelen sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hızla hastaneye ulaşmalarını sağladı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği alanda güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını sağladı. Kazaya karışan motosikletlerin yoldan kaldırılmasının ardından, kaza ile ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı.