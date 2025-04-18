Aksaray’da Motosiklet Kazası Oldu

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Aksaray’da, motosikletin bir otomobile ve hafif ticari aracın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletinizi süren kişi şans eseri hafif yaralar aldı. Kaza, Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, M.C.K. idaresindeki 68 AAN 903 plakalı motosiklet, tali yoldan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ne çıkarken, yolda park etmiş kamyonetin görüş açısını kapatması nedeniyle ani bir şekilde yola çıkan Ü.B. yönetimindeki 68 ABM 478 plakalı Opel otomobille çarpıştı.

KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ VE TEPKİLER

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere sürüklendi. Aynı zamanda caddenin karşı şeridinden gelen Ş.B. idaresindeki 68 ACJ 626 plakalı hafif ticari araç da yerde yan yatan motosiklete çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hem polis hem de sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELER

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yolda güvenlik önlemlerini alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı. O sırada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, yarasının önemli olmadığını belirtip tedavi olmayı kabul etmedi. Polis, kazaya ilişkin detaylı incelemelerine devam ediyor.