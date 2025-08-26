Aksaray’da Motosiklet Kazası, Yaralılar Var

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Aksaray’da bir kamyonete çarpan motosikletin üzerindeki iki kişi, bir iş yerinin vitrinine çarparak yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü Ramazan Mert Ö. (18) ve arkasındaki Mert U. (17) ile motosikletin çarptığı Ali Osman Ö. (43) yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.30 civarında Büyükbölcek Mahallesi Bölcek Caddesi’nde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Ramazan Mert Ö.’nün kullandığı plakasız motosiklet, Fatih K. idaresindeki 50 ABL 256 plakalı kamyonete çarparak savruldu. Kasksız olan sürücü Ramazan Mert Ö. ile arkasındaki Mert U., caddedeki bir iş yerinin vitrin camına çarptı. Bu esnada kaldırımda oturan Ali Osman Ö. (43) de motosikletten kaynaklanan çarpma ile yaralandı.

AÇIKLAMA VE YARDIM SEVKİYATI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ağır yaralanan Ramazan Mert Ö. ile Mert U. ve Ali Osman Ö. ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Ramazan Mert Ö. hastanedeki müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.