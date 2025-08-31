Aksaray’da Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

KAZA YERİ VE OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ

Aksaray’da bir otomobilin motosiklete çarpması sonucunda motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki Nevşehir kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Aksaray yönüne doğru seyreden İsmail C. (21) idaresindeki 68 DC 612 plakalı otomobil, emniyet şeridinde ilerleyen Cumali K. yönetimindeki 68 HD 670 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sırasında motosiklet sürücüsü düştü ve yaralandı. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

POLİSİN İNCELEMELERİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.