Aksaray’da, Motosikletli Yunus Ekipleri Denetim Yaptı

ŞEHİRDEKİ HUZURU SAĞLAMAK İÇİN UYGULAMA

Aksaray’da motosikletli yunus polisleri, gerçekleştirilen şok uygulama ile şehir genelinde tüm araç ve şahısları detaylı bir şekilde denetliyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı motosikletli yunus ekipleri, halkın güvenliğinin artırılması ve mal, can kayıplarının engellenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütüyor. Gece yarısı, şehirde stratejik noktalarda gerçekleştirilen bu uygulama, geniş kapsamlı denetimlere olanak tanıyor.

DENETİMLERİ GÜÇLENDİREN GİZLİ GÖZLER

Yunus ekipleri, şehir merkezinin yanı sıra en uzak sokak ve caddelere kadar konuşlanarak hem araçlar hem de şahıslar üzerinde geniş çaplı kontroller yapıyor. Denetimlerde, araçların durdurulmasının yanı sıra sürücüler ve yolcular da aranıyor. Şahıslar, Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçerek kontrol ediliyor. Araçlar üzerindeki bu detaylı denetimler, olası olumsuz durumların önüne geçmeyi hedefliyor. Ekiplerin bu denetimi, sabah saatlerine kadar devam edecek olup, hem yaya hem de devriye faaliyeti gerçekleştirecek.