Aksaray’da Öğrenciler Hayvan Eğitimi Aldı

HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ

Aksaray’ın Eskil ilçesinde üniversite öğrencileri hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı konusunda uygulamalı eğitim alıyor. Aksaray Üniversitesi Eskil Meslek Yüksekokulu (MYO) Veterinerlik ve Teknik Laborant Bölümü öğrencileri, ilçede bulunan bir hayvan çiftliğini ziyaret ederek küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine uygulamaları deneyimliyor.

EĞİTİMİN KAPSAMI

Eğitim sürecinde öğrencilere, çiftlik ortamında hayvanların yemlenmesi, bakımı, genel sağlık durumları ve yaygın hastalıkları hakkında bilgiler, işletme sahipleri tarafından veriliyor. İşletmecilerden Yıldıray Erkol, geleceğin veteriner teknikerlerini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu tür eğitimlerin öğrencilerin daha donanımlı yetişmesini sağladığını belirtiyor.