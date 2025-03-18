Aksaray’da Okulların Son Durumu Nedir?

YAĞIŞLAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar başlamış durumda. Aksaray ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. Meteoroloji, pek çok il için kuvvetli kar yağışı beklentisi konusunda uyarılarda bulundu. Aksaray’da okulların tatil durumu henüz netlik kazanmadı.

RÜZGAR VE FIRTINA UYARILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve zamanla Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgar hızlarının 50-70 km/saat olarak hesaplandığı, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise bu hızın 90 km/saat kadar çıkabileceği belirtiliyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden sonra, Doğu Karadeniz’de Çarşamba sabahı etkisinin azalması bekleniyor. Ayrıca ulaşımda aksama, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklar için tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın Batı ve iç kesimlerde zirai don olayına yol açabileceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren zirai donun, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde orta kuvvette yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşanların bu duruma karşı dikkatli olması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan sıcaklık tahminlerini takip etmesi gerektiği ifade ediliyor.

TATİL AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden özellikle Doğu Anadolu’da güney yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına olması öngörülüyor. Rüzgarın 70-90 km/saat hızlarına ulaşması bekleniyor. Özellikle ulaşımda aksama, çatı uçması ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulanıyor. Aksaray Valiliği’nden henüz 19 Mart Çarşamba günü ile ilgili tatil açıklaması gelmemiştir.