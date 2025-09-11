Aksaray’da Olay Gerçekleşti, 3 Yaralı

Olayın Gelişimi

Aksaray’da meydana gelen bir olayda, bir kişi tartıştığı komşusunu, kendi annesini ve kardeşini vurduktan sonra intihar girişiminde bulundu. Hassas Mahallesi’nde, aynı sokakta yaşayan Ömer T. (19) ile Kuddisi A. (24) arasında belirsiz bir nedenden dolayı bir tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte, Ömer T. silahını Kuddisi A.’ya doğrultarak ateş etti ve ardından olay yerinden kaçtı.

Sonrası ve Yaralanmalar

Eve dönen Ömer, annesi Medine (40) ve kardeşi Umut’u da başından vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Olayın duyulmasının ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi hemen olay yerine yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ömer ile annesi Medine ve kardeşi Umut’un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Ayrıca, kolundan yaralanan Kuddisi A., tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayı gören komşu Ahmet Acar, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, balkonda oturduğu sırada silah sesleri duyduğunu aktardı. Ömer’in çok iyi birisi olduğunu ve bu durumu hala kabullenemediğini belirten Acar, olayı duyduktan sonra derhal polise ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini ifade etti.