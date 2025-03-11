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Aksaray’da Otomobil Kamyonete Çarptı: Sürücü Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Aksaray’da bir otomobilin kamyonete çarparak refüje çıkmasının ardından sürücü yaralandı. Bu kaza, Hürriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Hürriyet Caddesi’nden Sağlık köy yönüne giden A.B. yönetimindeki 68 ADK 522 plakalı otomobil, aniden dönmek isteyen R.D. idaresindeki 68 HA 853 plakalı kamyonete çarpmamak amacıyla manevra yaptı.

KAZA SONRASI GELİŞMELER

Ani manevra sonucunda kontrolü kaybeden otomobil, önce kamyonete daha sonra da refüje çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, yoldan geçen diğer araçların sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ambulansa alınan yaralı sürücü, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek ambulans içerisinde yapılan tedavi sonrası aracının başına geri döndü. Olayla ilgili olarak polis, kazanın detaylarını incelemek amacıyla çalışma başlattı.

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