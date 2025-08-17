Aksaray’da Otomobil Kazası Meydana Geldi

KAZA ANI VE SONRASI

Aksaray’da, İngiltere’den memleketleri Aksaray’a tatile gelen bir ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kaza, Aksaray-Ankara kara yolunun 20’nci kilometresinde saat 19.30 civarında gerçekleşti.

KAZADA YARALILAR VE VEFAT EDENLER

Şakir Karagandere (49) yönetimindeki İngiltere plakalı otomobil, refüje çarptıktan sonra takla attı. Olayda sürücü Şakir Karagandere, eşi Döne Karagandere (49) ve çocukları Sema Karagandere (14) ile Murat Karagandere (8) yaralandı. Ailenin 95 yaşındaki annesi Sultan Karagandere ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

YARALILARIN DURUMU VE İNCELEMELER

Kaza sonrası durumun aciliyeti nedeniyle ihbar üzerine olay mahalline polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Maalesef yaralılardan Döne Karagandere, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, ailenin daha önce kaza geçirmiş olan Güve köyünde yaşayan kayınpederlerine ziyarette bulundukları öğrenildi. Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.