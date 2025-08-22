Aksaray’da Otomobil Takla Attı.

KAZA AYRINTILARI

Aksaray’da, sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybeden bir otomobilin şarampole takla attığı bir kaza meydana geldi. Kazada, aracın hurdaya dönerken kadın sürücü hafif sıyrıklarla kazadan kurtuldu. Olay, Aksaray-Konya karayolunun 12. kilometresinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Konya’dan Aksaray yönüne giden Asude K. (29) tarafından kullanılan 15 SF 892 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle birlikte kontrolden çıkarak şarampole düştü. Otomobil, şarampoldeki telefon direğine çarpıp durabilen bir konumda, büyük bir hasar aldı. Kadın sürücü kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kaza sonrası, durumu gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdığı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.