Haberler

Aksaray’da Otomobilin Çarptığı Kadın Ağır Yaralandı

KAZA ANI

Aksaray’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanma olayı yaşandı. Kaza, Hacı Hasanlı Mahallesi’nde bulunan Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İlk bilgilere göre, F.Ç. (40) isimli kadın, Atatürk Bulvarı’ndan Şeyhamit Mahallesi yönüne geçiş yaparken, N.T. (25) yönetimindeki 68 ACN 826 plakalı otomobilin sıkıştırması nedeniyle çarpma gerçekleşti.

ACİL MÜDAHALE

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadın, kanlar içinde kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarın ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızlı şekilde sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

HEKİM GÖZETİMİNDE

Hastanede tedavi altına alınan kadının durumunun ciddi olduğu açıklandı. Öte yandan, otomobilin sürücüsü N.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili detaylı bir tahkikat başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump Yönetimi, Filistinli Mahmud Halil’i Sınır Dışı Edemedi

New York'taki duruşmaya getirilmeyen Filistinli aktivist Mahmud Halil, Trump yönetiminin sınır dışı etme girişimine karşı yüzlerce kişinin protestosuna sahne oldu. Halil için serbest kalma kampanyası başlatıldı.
Haberler

Atletico – Real Maçında Skor Ne?

Atletico Madrid ve Real Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı sonucu ve canlı skor güncellemeleri heyecanla takip ediliyor. Maçla ilgili detaylar için gözler sahada.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.