Aksaray’da Paraşüt Kazası Gerçekleşti

OLAYIN DETAYLARI

Aksaray’da gerçekleştirilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası sırasında bir pilot, kaza geçirdi ve yaşamını yitirdi. Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı olan Helvadere beldesindeki Hasan Dağı paraşüt alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 17 Ağustos’ta başlayan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası’na katılmak üzere Aksaray’a gelen Cengiz Kalyoncu (57), bugünkü uçuşu sırasında pilotaj hatası sonucu düştü.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Düşen pilot Hürriyet Mahallesi Kümeevleri bölgesine, uçuşun bitiminden sonra acil durum sonucunda düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine hızlı bir şekilde yönlendirilen sağlık ekibi, yaralı pilotu ambulansa alarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen pilot, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın ardından jandarma, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da konuyla ilgili tahkikat yürütülüyor.