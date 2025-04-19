Aksaray’da Park Yüzünden Kavga Çıktı

ARAÇ PARK YERİ MESELESİ TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Aksaray’da aracın park edilmesi yüzünden komşusuyla tartışan bir kişi, komşusunu bıçaklayarak yaraladı. Olay, gece yarısı Şifahane Mahallesi 3200 Sokakta yaşandı. E.E. (45) ile İ.A. (51) arasında araç park yeri meselesi dolayısıyla başlayan tartışma, kısa sürede bir kavgaya dönüştü. Önceki aylarda benzer bir konudan ötürü tartışan bu iki komşunun arasındaki gerginlik bu sefer daha da büyüdü.

KAVGA SIRASINDA BIÇAK KULLANDI

Kavganın ortasında, E.E. yanında bulundurduğu bıçağı çıkardı ve komşusu İ.A.’yı bıçakladı. Yaralanan İ.A., aldığı darbe ile yere düştü. Olayın gürültüsünü duyan mahalle sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yaralı İ.A.’yı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine taşıdı. Burada tedavi altına alınan İ.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, E.E.’yi kısa süre içerisinde bularak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.