Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

PLAkasız MOTOSİKLETLE TRAFİĞE ÇIKTI

Aksaray’da plakasız bir motosikletle trafiğe çıkan sürücü, maddi hasarlı bir kazaya karıştı ve bu nedenle motosikleti traften men edildi. Olay, Aratol İstiklal Mahallesi’ndeki yurtlar bölgesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, toptancılar sitesi yönüne giden 18 yaşındaki Yakup A. yönetimindeki plakasız motosiklet, kavşakta bir otomobile arkadan çarptı.

OLAY YERİNE POLİS EKİBİ GÖNDERİLDİ

Kazada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı ve durum hemen polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, motosikletin plakasız olduğunu tespit etti. Yapılan sorgulama ve kaza raporunun ardından motosiklet, trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücüye plakasız motosiklet kullanmaktan 15 bin 709 lira para cezası kesildi. Motosiklet sürücüsünün arkadaşı, basın mensuplarına “Çekmeyin” diyerek tepkisini dile getirdi.

