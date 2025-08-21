Haberler

Aksaray’da Plakasız Motosiklet Trafikten Men Edildi

PLAKASIZ MOTOSİKLET DURDURULDU

Aksaray’da plakası bulunmayan ve şase numarası kazınmış bir motosiklet, polis ekipleri tarafından trafikten men edilerek, kimliğinin belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi. Eldeki bilgilere göre, devriye atan bekçiler Aksaray-Ankara Karayolu üzerindeki bir tesiste plakasız motosikleti durdurdu. Kontrol yapılan M.C.D. (17) adlı gencin motosikletinde yapılan araştırmada, şase numarasının da kazındığı tespit edildi.

HIRSIZLIK İHTİMALİ ÜZERİNE EKİPLER GİTTİ

Bu durum üzerine motosikletin çalıntı olabileceği ihtimali değerlendirildi ve olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği’ne bağlı ekipler çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, motosikletin şase numarasının olmaması sebebiyle araca el koyarak trafikten men etti. Motosiklet, kimliğinin belirlenmesi amacıyla kriminal laboratuvara göndermek üzere çekici ile alındı. Genç sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

